Appignano | la fisica diventa spettacolo con Vincenzo Schettini

Come può la fisica spiegare i misteri della nostra vita quotidiana?. Chi è il divulgatore con tre milioni di follower che arriva ad Appignano?. Come si trasforma una piazza in un laboratorio scientifico interattivo?. Perché investire nella cultura è fondamentale per le aree interne del territorio?.? In Breve Evento parte dal festival Terra in Equilibrio per le aree interne.. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.. Schettini conta oltre tre milioni di follower sulla sua comunità digitale.. Iniziativa sostenuta dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione con fondi POC Marche.. Vincenzo Schettini porta la fisica ad Appignano del Tronto il 27 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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