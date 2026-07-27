Davide Bonolis e Martina Dotti insieme a Formentera | spunta la benedizione social di Sonia Bruganelli

Una coppia ha trascorso le vacanze a Formentera, condividendo sui social foto insieme. La relazione tra un uomo e una donna è stata resa pubblica esattamente un anno fa, nel giugno 2025, quando hanno pubblicato le prime immagini sui social. La destinazione dell’ultimo viaggio è stata la stessa isola in cui avevano annunciato la loro storia d’amore. Nei giorni scorsi, una terza persona ha pubblicato un messaggio di benedizione sui social, rivolto alla coppia.

Formentera è diventata il luogo simbolo della storia d’amore tra Davide Bonolis e Martina Dotti. Esattamente un anno fa, nel giugno 2025, la coppia aveva scelto l’isola delle Baleari per rendere pubblica la propria relazione, condividendo sui social le prime immagini insieme. Dodici mesi dopo, Davide e Martina sono tornati nello stesso posto, tra le acque cristalline che hanno fatto da sfondo al loro debutto pubblico come coppia. Le nuove foto pubblicate da Martina Dotti mostrano i due fidanzati mentre giocano tra le onde, abbronzati e visibilmente felici. “ E intanto il tempo passa e tu non passi mai”, ha scritto la creator bresciana a corredo degli scatti, una dedica romantica che celebra la solidità del loro legame a distanza di un anno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Davide Bonolis e Martina Dotti Un anno d'amore a Formentera

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