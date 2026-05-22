Il 21 maggio, presso l’Università degli Studi di Bergamo, Martina Dotti ha conseguito la laurea in Marketing e Comunicazione. In quella giornata, sono state condivise alcune dediche e regali. Tra questi, una dedica di Davide Bonolis e un regalo di Sonia Bruganelli. La laurea rappresenta un momento di festa e di celebrazione per Martina e per le persone che le sono vicine.

Ci sono traguardi che meritano di essere festeggiati. Lo sa bene Martina Dotti, che il 21 maggio ha vissuto una giornata indimenticabile laureandosi in Marketing e Comunicazione presso l’Università degli Studi di Bergamo. Tra baci, sorrisi e l’immancabile corona d’alloro, la neodottoressa ha brillato in un elegantissimo abito blu con colletto bianco, condividendo la sua gioia sui social. Al suo fianco c’era il fidanzato Davide Bonolis, orgoglioso e pronto a dedicarle dolci parole. La dedica di Davide Bonolis. Nella storia d’amore tra Davide Bonolis e Martina Dotti, nata un anno fa sotto i riflettori della Kings League Italia – dove lui giocava e lei intervistava a bordo campo -, si aggiunge un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Davide Bonolis, la dedica per la laurea di Martina Dotti e il regalo di Sonia Bruganelli

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