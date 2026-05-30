Chi è Martina Dotti la fidanzata di Davide Bonolis

Martina Dotti è la fidanzata di Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Giovanissima, ma con una carriera già avviata, Martina è una creator digitale e un volto televisivo. Chi è Martina Dotti. Classe 2002, Martina Dotti è originaria di Brescia e nel corso degli anni si è affermata come star di TikTok e Instagram. I suoi contenuti trattano temi come il beauty e la moda, ma la grande passione di Martina è soprattutto il calcio. Il suo sogno è quello di diventare una giornalista sportiva e proprio per questo si è laureata all’Università di Bergamo. Il primo incontro con Davide Bonolis sarebbe avvenuto proprio grazie alla passione comune per il calcio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Avanti Un Altro, Martina Dotti: Ecco Chi E' La Fidanzata Di Davide Bonolis!

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