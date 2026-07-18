Ieri, 17 luglio, Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album in studio, sucessore di The Secret of Us (2024), che ha raggiunto la seconda posizione della classifica Billboard 200. Tra i sedici brani del disco figura Minibar, eseguito dalla popstar statunitense nella tarda serata di giovedì, durante il programma della NBC The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Per il suo debutto televisivo, la cantante ha imbracciato la chitarra acustica e si è esibita con la sua band al completo, tutti immersi in una calda luce rossa. Gracie Abrams esegue un brano di “Daughter From Hell” da Jimmy Fallon. La cantautrice si è anche trattenuta per una chiacchierata con Jimmy Fallon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La “rivelazione” di Gracie Abrams a Jimmy Fallon: «Daughter From Hell è una lettera di ringraziamento per mia madre»

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Is Gracie Abrams A 'Daughter From Hell'

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