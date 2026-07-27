Dall’Inter alla conferma | Penso di restare alla Juventus

Il giocatore ha dichiarato di voler rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione, nonostante le voci di mercato che lo vedevano tra i sacrificabili per fare cassa. La società aveva valutato la possibilità di cederlo, ma al momento la sua permanenza sembra più probabile rispetto a qualche settimana fa. La sua decisione arriva dopo le trattative di mercato e le recenti dichiarazioni ufficiali.

La ‘Vecchia Signora’ poteva sacrificarlo sul mercato per fare cassa: adesso la sua permanenza alla corte di Spalletti è più vicina Era uno dei sacrificabili della Juventus per fare cassa, ma probabilmente resterà in maglia bianconera anche nella prossima stagione. Cambiaso vicino alla conferma (Ansa) – Calciomercato.it Stiamo parlando di Andrea Cambiaso, che nell’ultima stagione con la ‘Vecchia Signora’ non ha convinto sotto la guida tecnica di Spalletti. La dirigenza della Continassa lo valuta 30-35 milioni di euro, però malgrado qualche sondaggio non sono arrivate proposte concrete finora dall’estero e dalla Serie A per il nazionale azzurro Calciomercato Juve, Cambiaso vicino a restare alla corte di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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