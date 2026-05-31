Dall’Inter alla Juventus si riduce l’ingaggio e arriva gratis

Un difensore di alto livello, titolare in una delle principali squadre europee, si trasferisce a parametro zero. L’ingaggio viene ridotto rispetto alla sua precedente squadra, ma il club acquisisce il calciatore senza costi di trasferimento. La trattativa si è conclusa senza l’intermediazione di pagamenti, confermando il trasferimento gratuito. La decisione riguarda un calciatore che si trovava in piena maturità professionale e aveva un ruolo di rilievo nel suo team.

di Bruno De Santis A volte il mercato regala occasioni che sembrano troppo belle per essere vere. Un difensore nel pieno della maturità calcistica, titolare in una delle squadre più forti d’ Europa e disponibile a parametro zero. Poi però si scopre che il vero cartellino non è il costo del trasferimento, ma tutto ciò che c’è attorno. È il caso di Ibrahima Konaté. Il centrale francese è destinato a lasciare il Li v erpool alla scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2026. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club europei, comprese Inter e Juventus, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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