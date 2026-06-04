Dall’Inter alla Juventus è l’idea che piace a Spalletti

Il tecnico Spalletti ha espresso interesse per un trasferimento che coinvolgerebbe sia l’Inter che la Juventus. La possibilità di un trasferimento tra le due squadre sta circolando come ipotesi concreta nel mercato di gennaio. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative tra i club potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

di Bruno De Santis Il mercato della Juventus potrebbe presto intrecciarsi con quello dell ‘Inter. Non è la prima volta e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima, ma questa volta al centro delle attenzioni c’è un giocatore che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio sempre più importante in nerazzurro. Tutto nasce dal futuro di Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero continua ad avere estimatori all’estero e, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta irrinunciabile, la Juventus sarebbe costretta a ragionare su un sostituto all’altezza. Tra i nomi valutati dalla dirigenza ci sarebbe anche quello di Carlos Augusto. Una pista che qualche mese fa sarebbe sembrata quasi impossibile da immaginare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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