Dalle armi da guerra alla droga Scoperto un deposito clandestino

Da ilgiorno.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel garage sono stati trovati una pistola mitragliatrice con matricola abrasa e silenziatore, due pistole con matricola abrasa e un fucile a canne mozze, accompagnati da diverse munizioni di vari calibri.

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Nel garage una pistola mitragliatrice con matricola abrasa e silenziatore, due pistole clandestine anche queste con matricola abrasa, un fucile a canne mozze e numerose munizioni di vario calibro. Poi anche sette chilogrammi tra cocaina e hashish e pure uno scooter rubato. Un bottino cospicuo e illecito che è costato l’arresto a un quarantenne italiano residente a Nova Milanese, con precedenti penali e di polizia, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fare scattare le manette è stata la polizia di Stato di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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