Nel garage sono stati trovati una pistola mitragliatrice con matricola abrasa e silenziatore, due pistole con matricola abrasa e un fucile a canne mozze, accompagnati da diverse munizioni di vari calibri.

Nel garage una pistola mitragliatrice con matricola abrasa e silenziatore, due pistole clandestine anche queste con matricola abrasa, un fucile a canne mozze e numerose munizioni di vario calibro. Poi anche sette chilogrammi tra cocaina e hashish e pure uno scooter rubato. Un bottino cospicuo e illecito che è costato l’arresto a un quarantenne italiano residente a Nova Milanese, con precedenti penali e di polizia, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fare scattare le manette è stata la polizia di Stato di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalle armi da guerra alla droga. Scoperto un deposito clandestino

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22.05.2026 - Arsenale da guerra per regolare i conti tra clan, quattro fermi

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