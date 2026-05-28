Cinque tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate in un deposito clandestino a Casoria. La Guardia di Finanza ha arrestato una persona durante l’operazione, condotta in collaborazione con la Procura di Napoli Nord. Il deposito era nascosto in un’area non autorizzata. Le sigarette di provenienza estera erano state stoccate illegalmente. L’intervento ha portato al sequestro del materiale e all’arresto dell’individuo coinvolto.

Cinque tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando nascoste in un deposito clandestino. È il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Le attività investigative sono state svolte dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Napoli durante servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei traffici economici illeciti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i militari hanno notato un furgone uscire da un locale seminterrato. Il conducente, alla vista delle Fiamme Gialle, avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente effettuando un’inversione di marcia sospetta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, scoperto deposito clandestino con 5 tonnellate di sigarette di contrabbando: un arresto

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