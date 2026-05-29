Bracconaggio in Alto Lago scoperto un arsenale clandestino in casa | sequestrate armi e oltre 500 munizioni

Durante un controllo in una abitazione in zona alpina, sono state trovate cinque armi non registrate, alcuni silenziatori e più di 500 munizioni. Sono stati sequestrati anche trofei di cervi e camosci, detenuti illegalmente. L’intervento ha portato al ritiro di queste armi e materiali illegali, legati a pratiche di bracconaggio. La polizia ha condotto ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri reati collegati.

Cinque armi clandestine, silenziatori, oltre 500 munizioni e trofei di cervi e camosci detenuti illegalmente. È il bilancio della vasta operazione della polizia provinciale di Como che, nel fine settimana, ha portato alla scoperta di un arsenale nascosto a Peglio, in Alto Lario, e alla denuncia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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