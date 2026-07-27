Jannik Sinner si trova in Alta Val Pusteria, in Alto Adige, dopo aver trascorso del tempo in Sardegna. Attualmente è alla 82ª settimana consecutiva come numero uno al mondo. Il tennista si sta godendo un periodo di relax con la famiglia a Sesto. La sua permanenza nella regione dura da alcuni giorni. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi futuri o su eventuali impegni sportivi.

AGI - Dopo la Sardegna, ecco le amate montagne dell' Alto Adige. Jannik Sinner, che oggi inizia l'82esima settimana da numero 1 al mondo, è in Alta Val Pusteria per concedersi un periodo di relax in famiglia a Sesto. Allenamento a San Candido. Jannik, che ha annunciato di rinunciare a partecipare al Masters 1000 di Montreal, ieri si è allenato dove aveva iniziato la sua carriera da tennista, alla Tennisanlage di San Candido. Il giorno prima era stato intercettato in una pizzeria della vallata e ha concesso autografi e selfie ad alcuni tifosi. All'allenamento di ieri hanno assistito diversi spettatori. Relax in Sardegna con Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Dalla Sardegna all'Alta Val Pusteria, prosegue il riposo di Jannik Sinner

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