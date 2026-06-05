In Val Pusteria quattro alberghi innalzano la qualità del benessere in alta quota

In Val Pusteria, quattro alberghi hanno migliorato l’offerta di benessere in alta quota. Le strutture offrono spa e servizi di relax in un ambiente montano, senza fretta o stress. La proposta si concentra su un’esperienza di relax lenta e senza la corsa di raggiungere le cime più alte o di riempire le giornate con molte attività. L’obiettivo è permettere agli ospiti di prendersi il tempo di godersi il paesaggio e il comfort delle spa.

La montagna e le sue spa, senza la fretta. Senza quella frenesia di scalare le cime più alte o riempire le giornate con le più diverse attività per arrivare alla sera esausti. Si moltiplicano i resort delle Dolomiti che offrono un’alternativa alla classica vacanza in alta quota. Paradisi con viste mozzafiato, circondati dalla catene montuose, e aria fresca e pulita, anche in piena estate, che inducono a praticare quel tanto sano otium latino. Tempo dedicato a sé, al riposo, alla lentezza, ai piaceri ma anche alla meditazione alle discipline fisiche olistiche e alla lettura. Negli Hotel Winkler della Val Pusteria, questa esperienza di benessere profonda e senza orologio è assicurata. 🔗 Leggi su Amica.it

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