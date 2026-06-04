Il tennista italiano è stato avvistato nell’arcipelago della Maddalena insieme a Laila Hasanovic, dopo aver concluso il torneo di Roland Garros. Si parla anche di voci riguardanti l’acquisto di una casa nell’isola. Dopo la parentesi parigina, ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Sardegna. La presenza del giocatore nell’arcipelago è stata notata da testimoni, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Secondo quanto riportato da Olbianova, il numero uno del tennis mondiale è stato avvistato nell'arcipelago della Maddalena insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, al padre Hanspeter, al fratello Mark e ad alcuni amici. Una vacanza tra mare cristallino, giornate in barca e momenti di assoluto relax. Ma il soggiorno nell'isola avrebbe avuto anche un altro scopo. Nelle ultime ore, infatti, secondo il Corriere, si sono moltiplicate le voci secondo cui il campione altoatesino avrebbe visitato alcune proprietà di pregio nel nord della Sardegna. C'è persino chi sostiene che abbia già individuato, o addirittura acquistato, una villa dove trascorrere periodi di riposo lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Jannik Sinner riparte dalla Sardegna dopo il Roland Garros: la vacanza con Laila Hasanovic e le voci sull'acquisto di una casa nell'isola

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