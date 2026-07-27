Sempre più coppie optano per un matrimonio che si estende su più giorni, includendo eventi come brunch e welcome party. Questa scelta permette di prolungare le celebrazioni oltre il giorno ufficiale, coinvolgendo amici e parenti in diverse occasioni. Il trend si sta diffondendo tra chi desidera organizzare un evento di grandi dimensioni e più articolato, con più momenti di incontro e festeggiamenti. La tendenza si traduce in un calendario di eventi distribuiti nel fine settimana, con diverse attività e momenti di convivialità.

Perché limitarsi a celebrare il proprio sì in un unico giorno quando la festa si può protrarre anche per un intero week-end? Sempre più sposi, presi dalla voglia di organizzare dei fiori d’arancio in grande stile, scelgono un matrimonio esteso. Puntare su una soluzione di questo tipo, vuol dire dare agli ospiti la possibilità di scatenarsi in pista da ballo durante il ricevimento nuziale e di rilassarsi, magari con un brunch in compagnia degli sposi, il giorno successivo. Insomma, quando si parla di matrimonio esteso i festeggiamenti possono durare fino a 3 giorni. Cos’è il matrimonio esteso. Il matrimonio esteso è un’usanza importata dagli Stati Uniti: gli sposi d’Oltreoceano, infatti, sono soliti organizzare un week-end wedding, in cui tutte le celebrazioni legate al sì si distribuiscono dal venerdì alla domenica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dal brunch al welcome party: cos’è il matrimonio esteso

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