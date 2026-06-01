Dua Lipa si è sposata il matrimonio a Londra con Callum Turner | al via il big party a Palermo

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, dove hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia intima. La coppia ha pronunciato il primo sì ieri, in presenza di pochi invitati. I festeggiamenti ufficiali sono programmati in Sicilia, dal 5 al 7 giugno, e coinvolgeranno un pubblico più ampio. La cerimonia si è svolta in modo riservato, senza dettagli aggiuntivi sulla location o sui partecipanti.

(Adnkronos) – Sono ufficialmente marito e moglie Callum Turner e Dua Lipa. Il primo sì tra la popstar e l'attore è stato pronunciato ieri a Londra, tra pochi intimi, ma i festeggiamenti veri per il matrimonio dell’anno, si terranno, dal 5 al 7 giugno in Sicilia. E’ tutto pronto a Palermo e a Bagheria per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Dua Lipa and Callum Turner Are MARRIED!

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