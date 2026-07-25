Il matrimonio tra il calciatore e il capitano della Nazionale si è svolto in Valle d'Itria, seguito da una festa privata. Tra gli ospiti presenti ci sono stati diversi volti noti, tra cui il portiere e altri invitati vip. La cerimonia è rimasta riservata, con misure di sicurezza rafforzate. Il giorno successivo si è tenuto un beach party con partecipanti selezionati, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Tanti i volti noti presenti alle nozze tra il calciatore e capitano della Nazionale e alla blindatissima festa in Valle d'Itria. Tra questi Erling Haaland, la stella norvegese degli ultimi Mondiali e compagno di squadra nel Manchester City di Donnarumma: è stato il vero e proprio mattatore del ricevimento trascinando gli invitati al ritmo della celebre Viking Row. Tra i calciatori presenti anche Nicolò Barella (centrocampista dell'Inter e compagno del portiere in Nazionale) Sandro Tonali (centrocampista del Newcastle United e grande amico dello sposo), la leggenda del Milan Paolo Maldini (colui che scelse di dare fiducia a un giovanissimo Gigio all'inizio della sua carriera) e Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, accolto calorosamente dai tifosi presenti fuori dalla chiesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: dagli ospiti vip al beach party del giorno dopo il matrimonio da favola

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Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi, il video della cerimonia

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