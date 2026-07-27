Dal 17 al 23 agosto, Fabriano ospiterà la nuova edizione di Fabrijazz, una manifestazione dedicata al jazz. L'evento è promosso dall'associazione Fabriano Pro Musica, con il supporto del Comune e della Fondazione Carifac. La rassegna prevede esibizioni di maestri internazionali e musica latino jazz.

FABRIANO – Dal 17 al 23 agosto Fabriano torna ad accendere i suoi riflettori sul grande jazz con la nuova edizione di Fabrijazz, la manifestazione promossa dall'associazione Fabriano Pro Musica in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Fondazione Carifac. Un appuntamento ormai storico che trasforma il centro cittadino e i suoi tesori architettonici in un palcoscenico a cielo aperto e in un laboratorio creativo permanente. Al centro del progetto vi è un’intensa attività didattica ospitata nelle aule del Complesso monumentale di San Benedetto: una settimana di lezioni di strumento, musica d'insieme, masterclass e sessioni di interplay sotto la guida di un corpo docenti di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai maestri internazionali al Latin Jazz: ecco la nuova edizione di Fabrijazz

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