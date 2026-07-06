valdarno jazz estate al via la nuova edizione

Arezzo, 06 luglio 2026 – Cinque concerti, quattro comuni coinvolti e un cartellone che intreccia artisti di fama internazionale e alcuni tra i più interessanti protagonisti della scena jazz toscana. Torna dal 10 luglio al 6 agosto Valdarno Jazz Estate, la rassegna che porta il grande jazz nelle piazze e negli spazi all'aperto di San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Figline e Loro Ciuffenna, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate culturale del territorio. L'edizione 2026 propone un percorso musicale che alterna grandi maestri, nuovi progetti discografici e collaborazioni consolidate, offrendo al pubblico cinque serate all'insegna della qualità artistica e della contaminazione tra linguaggi musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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