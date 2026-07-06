Valdarno Jazz Estate al via la nuova edizione
La nuova edizione del Valdarno Jazz Estate prende il via con cinque concerti distribuiti tra quattro diversi comuni. Il cartellone include artisti di fama internazionale e alcuni tra i più promettenti protagonisti della scena jazz toscana.
Arezzo, 06 luglio 2026 – Cinque concerti, quattro comuni coinvolti e un cartellone che intreccia artisti di fama internazionale e alcuni tra i più interessanti protagonisti della scena jazz toscana. Torna dal 10 luglio al 6 agosto Valdarno Jazz Estate, la rassegna che porta il grande jazz nelle piazze e negli spazi all'aperto di San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Figline e Loro Ciuffenna, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate culturale del territorio. L'edizione 2026 propone un percorso musicale che alterna grandi maestri, nuovi progetti discografici e collaborazioni consolidate, offrendo al pubblico cinque serate all'insegna della qualità artistica e della contaminazione tra linguaggi musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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