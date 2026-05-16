Intervista al pianoforte jazz | Vi presento tutti i miei maestri
Da circa trent’anni, il pianoforte jazz ha trovato una nuova voce grazie a una registrazione di Roberto Gatto, che ha aperto le porte a un talento che in seguito sarebbe stato portato avanti da Sergio Cammariere. Quest’ultimo, dopo aver ascoltato quella registrazione, ha deciso di dedicarsi completamente a questo strumento, instaurando un legame profondo con il mondo del jazz. La storia di questa evoluzione si intreccia con le scelte di due musicisti, che hanno contribuito a far conoscere il pianoforte in questo genere musicale.
Nel jazz è entrato esattamente trent’anni fa, grazie ad una registrazione di Roberto Gatto, poi Sergio Cammariere non l’ha più lasciato. Domenica, alle 16, è al Volvo Studio per Piano City con tanta voglia di raccontarsi. Sergio, cos’ha in programma? "Una piano lesson in cui racconto a Hamilton Santià di Rolling Stone Italia il mio rapporto col mio strumento e con la musica partendo dall’autobiografia “Libero nell’aria“ data alle stampe con Cosimo Damiano Damato cinque anni fa. È la prima volta che faccio una cosa del genere, un’intervista con dialoghi al pianoforte". Il suo exploit professionale non è arrivato da giovanissimo. "Proprio qualche giorno fa ho rivisto su Rai5 una replica del programma “Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo“, cui Renzo Arbore molto bonariamente mi invitò una ventina d’anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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