Intervista al pianoforte jazz | Vi presento tutti i miei maestri

Da circa trent’anni, il pianoforte jazz ha trovato una nuova voce grazie a una registrazione di Roberto Gatto, che ha aperto le porte a un talento che in seguito sarebbe stato portato avanti da Sergio Cammariere. Quest’ultimo, dopo aver ascoltato quella registrazione, ha deciso di dedicarsi completamente a questo strumento, instaurando un legame profondo con il mondo del jazz. La storia di questa evoluzione si intreccia con le scelte di due musicisti, che hanno contribuito a far conoscere il pianoforte in questo genere musicale.

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