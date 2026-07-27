Da tutto il mondo per il raduno dei Baù a Gallio La fondazione Malattie Rare | Studiamo la loro genetica | è unica e li protegge

Da tutto il mondo, partecipanti al raduno dei Baù a Gallio, in Italia, domenica 2 agosto. La fondazione Malattie Rare ha annunciato che si studia la genetica di queste persone, definendola unica e protettiva. Per il tredicesimo anno consecutivo si svolge a Stoccareddo di Gallio questa manifestazione. Nessun dettaglio sul numero di partecipanti o altre attività, solo l’evento che si ripete annualmente e l’indicazione dello studio genetico condotto dalla fondazione.

Per il tredicesimo anno consecutivo a Stoccareddo di Gallio domenica 2 agosto si svolgerà un «rito» del tutto particolare. Nulla a che vedere con le origini e le tradizioni Cimbre (Stòkha-Raut è il nome da cui deriva l’attuale denominazione), anche se d’identità si può sicuramente parlare dato che nel piccolo borgo, la quasi totalità degli abitanti portano lo stesso cognome: Baù. Proprio il raduno dei Baù ha spinto la Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, a studiare questo caso come esempio di «isolato genetico geografico». La particolare conformazione della valle e l’isolamento durato per secoli hanno infatti preservato un patrimonio genetico unico, che è il cuore della ricerca. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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