Per le malattie rare la genetica e l’IA accelerano la ricerca

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs utilizza la genetica e l’intelligenza artificiale per accelerare la ricerca sulle malattie rare. La genetica umana viene integrata con tecnologie di IA applicate all’imaging medico per migliorare diagnosi e studi clinici. L’obiettivo è sviluppare strumenti più efficaci per identificare e trattare queste patologie. L’istituto lavora su progetti che combinano analisi genetiche e modelli di intelligenza artificiale per avanzare nel settore.

MEDICINA E TECNOLOGIA. Dalla genetica umana all’intelligenza artificiale applicata all’imaging medico: l’attività dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs. Dalla genetica umana all’intelligenza artificiale applicata all’imaging medico: sono questi i principali ambiti di ricerca su cui si è concentrata negli ultimi quattro anni l’attività dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs nell’ambito del progetto europeo Anthem (AdvaNced Technologies for Human centrEd Medicine), di cui è partner. A pochi mesi dalla conclusione del progetto, prevista per novembre 2026, l’Istituto ha presentato i risultati raggiunti durante il convegno «Personalized medicine and digital health: achievements for rare disease patients», ospitato nella sede di Bergamo al Kilometro Rosso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Garattini Spiega le malattie rare

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