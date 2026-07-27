Un urbanista del Partito Democratico ha scritto una lettera aperta ai membri del partito, chiedendo di sospendere immediatamente le decisioni sul progetto di Turboden per l’ex Pietra Curva e sulla revisione del Piano di governo del territorio. La comunicazione invita a fermare le attività in corso, sostenendo che si stia andando nella direzione sbagliata. La lettera evidenzia la necessità di riconsiderare le scelte fatte finora.

Dal progetto di Turboden per il rilancio dell'ex Pietra Curva alla discussione sul nuovo Piano di governo del territorio. Con una lettera spedita domenica 26 luglio al presidente del Consiglio comunale Roberto Rossini, al vicesindaco Federico Manzoni e all'assessore all'urbanistica Michela Tiboni, l'urbanista di area Pd Luciano Lussignoli si dice «fortemente preoccupato» per la delibera relativa a Turboden in corso di valutazione in queste ore in Consiglio comunale. Lussignoli ha partecipato alle ultime due riunioni della direzione del Pd cittadino, in cui si è abbozzato un confronto sul nuovo Pgt e, dalle anticipazioni che sono emerse in quella sede e dal progetto presentato da Turboden, si spinge in una riflessione ad ampio spettro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Da Turboden nell'ex Pietra Curva al nuovo Pgt, l'urbanista dem scrive a tutto il Pd: «Fermatevi subito, siamo fuori rotta»

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