La Commissione ha approvato il progetto di Turboden per l’ex Pietra Curva, trasformando l’area dismessa e inquinata in un sito produttivo ecosostenibile. Le tre sedi bresciane dell’azienda saranno riunite in un unico polo, situato nel vecchio stabilimento. L’area sarà riqualificata, rendendola accessibile con i mezzi pubblici e destinata a nuove attività produttive.

Da area dismessa (e inquinata) a sito produttivo green e raggiungibile con la mobilità pubblica. Le tre sedi bresciane di Turboden troveranno casa in un unico polo nel sedime dell’ex Pietra Curva. Si tratta di un’operazione strategica per il rilancio dell’area abbandonata e polo attrattore di marginalità in via Orzinuovi. Tale operazione richiede un investimento di importante rilevanza e il progetto è in fase di studio. Per il momento la commissione urbanistica ha riconosciuto l’interesse pubblico per il recupero del complesso immobiliare ex Pietra curva ai sensi dell’articolo 40-bis della legge regionale. Nel volgere di pochi anni, quel quadrante di città sarà completamente trasformato da investimenti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Via libera della Commissione, prende forma il progetto di Turboden nell’ex Pietra

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