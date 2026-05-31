Il Partito Democratico ha scritto al nuovo questore di Pescara segnalando un aumento della percezione di insicurezza tra i cittadini. Nel documento si chiede come possano i giovani spostarsi in sicurezza tra scuola e mezzi pubblici e si richiedono dettagli su eventuali episodi di aggressione ai danni dei giovani nel centro città. La comunicazione mira a ottenere informazioni precise riguardo alla situazione della sicurezza nel capoluogo.

? Domande chiave Come possono i ragazzi muoversi sicuri tra scuola e mezzi pubblici?. Quali episodi di aggressione ai giovani sono avvenuti nel centro città?. Perché la carenza di forze dell'ordine aggrava il rischio notturno?. Chi deve intervenire per colmare il vuoto di controllo nel comune?.? In Breve Consiglieri Giampietro, Di Iacovo, Magnanelli, Di Stefano e Presutti chiedono incontro a Rattà.. Rapina a un diciottenne presso le poste centrali avvenuta nella notte del 26 maggio.. Docenti segnalano aggressioni a studenti presso istituti superiori e fermate mezzi pubblici.. Carenza organico Questura e mancanza strumenti per turno notturno polizia locale comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, il Pd scrive al nuovo questore: “C’è troppa insicurezza

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