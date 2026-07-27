Diversi milionari, tra cui Sting e Bill Gates, hanno deciso di non lasciare eredità ai figli. Sting ha affermato che dire a un figlio di non lavorare può essere considerato un abuso, sottolineando il valore del lavoro. La scelta di non trasmettere la ricchezza si basa sulla convinzione che un grande patrimonio possa danneggiare i figli. La decisione di rinunciare all’eredità è stata comunicata pubblicamente attraverso interviste e dichiarazioni.

Sting: «Dire a un figlio che non deve lavorare è una forma di abuso» Per Sting il lavoro rappresenta un valore fondamentale. Intervistato da CBS Sunday Morning, ha spiegato: «Credo che la cosa peggiore che si possa dire a un figlio sia: “Non devi lavorare”. Penso che sia una forma di abuso e spero di non essermene mai reso colpevole». Il cantante ha raccontato di aver sempre incoraggiato i suoi figli a costruirsi una carriera. «Ho detto loro: "Ragazzi, dovete lavorare. Sto spendendo i nostri soldi, vi pago gli studi, avete le scarpe ai piedi. Andate a lavorare”». Ashton Kutcher e Mila Kunis: solo gli investimenti meritati Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno affrontato il tema durante il podcast Armchair Expert. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Sting a Bill Gates, i milionari che non lasceranno l’eredità ai figli e perché: «Una grande ricchezza può rovinargli la vita»

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