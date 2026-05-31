L’allergia alla carne trasmessa dalle zecche è colpa di Bill Gates? No ed ecco perché

Una falsa teoria sostiene che l’allergia alla carne trasmessa dalle zecche sia stata creata da Bill Gates. Questa affermazione si basa su un’interpretazione errata di alcune ricerche e non ha basi scientifiche. Non ci sono prove che colleghino il noto imprenditore a questa condizione medica o a un piano per manipolare le persone. La narrazione si diffonde come parte di una teoria complottista senza fondamento.

Sta circolando una narrazione ben precisa: «qualcuno sta creando un problema per poi venderti la soluzione». Il problema sarebbe la sindrome Alpha-Gal, l’allergia alla carne trasmessa dalle zecche, che vede come colpevole indicato Bill Gates, accusato di aver finanziato zecche geneticamente modificate per poi vendere carne sintetica. Si tratta dell’ennesima notizia falsa. Per chi ha fretta. La narrazione collega i finanziamenti della fondazione Gates alla zecca OxitecFlyttr con l’aumento dell’allergia alla carne negli Stati Uniti.. Il progetto riguarda la zecca blu asiatica ( Rhipicephalus microplus ), che colpisce i bovini e non punge l’uomo: non è la zecca responsabile dell’allergia. 🔗 Leggi su Open.online

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