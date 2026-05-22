Reinhold Messner, noto alpinista di fama internazionale, di 81 anni, ha recentemente partecipato a un'intervista radiofonica in Austria. Durante la conversazione, ha parlato di un episodio personale che lo ha coinvolto direttamente, rivelando di aver lasciato un’eredità ai figli ancora in vita. La sua testimonianza ha portato alla luce un episodio della sua vita legato a decisioni familiari e a un errore di cui si è pentito, senza entrare in dettagli specifici o nominare persone.

Una delle leggende viventi dell’alpinismo mondiale, Reinhold Messner, 81 anni, si è raccontato in una recente intervista alla trasmissione radiofonica austriaca Ö3-Frühstück bei mir, svelando un dramma familiare che ha stravolto la sua vita. Il primo uomo ad aver scalato tutti i quattordici ottomila metri della Terra senza ossigeno supplementare oggi si trova a fare i conti con una montagna ben più difficile da affrontare: la rottura con i propri figli. Nel 2019, Messner aveva deciso di trasferire il proprio patrimonio ai suoi quattro figli, una scelta che all’epoca gli era sembrata saggia per evitare future dispute ereditarie. Il patrimonio in questione comprende immobili in Sudirolo, diversi masi di montagna e il castello di Juval, che ospita una parte del museo dedicato a Messner. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ha dato l’eredità ai figli da vivo: Messner rivela il grande errore di cui si è pentito

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