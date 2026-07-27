Da spiaggia a parco fluviale aperto tutto l' anno il 28 luglio il sindaco Gualtieri inaugura Tiberis
Il 28 luglio il sindaco di Roma inaugura Tiberis, il primo parco fluviale della città. La struttura, situata in zona Marconi, sostituisce la precedente spiaggia temporanea e resterà aperta tutto l’anno. La riqualificazione prevede aree di relax e spazi per attività all’aperto, trasformando la zona in un luogo accessibile in ogni stagione. La spiaggia temporanea, attiva durante l’estate, viene sostituita da un’area verde permanente dedicata alla fruizione pubblica.
Da spiaggia temporanea a parco stabile, aperto e fruibile tutto l’anno. Tiberis, la prima spiaggia di Roma, realizzata in zona Marconi dopo un'importante bonifica sugli argini del fiume Tevere, inaugurata nel 2018 dall'allora sindaca Virginia Raggi, per offrire un luogo di refrigerio (anche se il bagno nel Tevere è vietato ma ci sono docce), sport e relax, è stata trasformata dal sindaco Roberto Gualtieri in parco fluviale permanente. «Dopo Lungotevere delle Navi - dichiara l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi -, Prati dell’Acqua Acetosa, Ostia Antica, Foro Italico e Ponte Milvio, che abbiamo realizzato con 7,3 milioni di fondi giubilari, è il momento di aprire come parco permanente anche Tiberis, sul quale siamo intervenuti con 1,2 milioni di fondi di Roma Capitale». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
The Maritime Capital: A Journey of Art and Harbor Views in Kaohsiung () I 4K
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