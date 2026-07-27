Da spiaggia temporanea a parco stabile, aperto e fruibile tutto l’anno. Tiberis, la prima spiaggia di Roma, realizzata in zona Marconi dopo un'importante bonifica sugli argini del fiume Tevere, inaugurata nel 2018 dall'allora sindaca Virginia Raggi, per offrire un luogo di refrigerio (anche se il bagno nel Tevere è vietato ma ci sono docce), sport e relax, è stata trasformata dal sindaco Roberto Gualtieri in parco fluviale permanente. «Dopo Lungotevere delle Navi - dichiara l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi -, Prati dell’Acqua Acetosa, Ostia Antica, Foro Italico e Ponte Milvio, che abbiamo realizzato con 7,3 milioni di fondi giubilari, è il momento di aprire come parco permanente anche Tiberis, sul quale siamo intervenuti con 1,2 milioni di fondi di Roma Capitale». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Da spiaggia a parco fluviale aperto tutto l'anno, il 28 luglio il sindaco Gualtieri inaugura Tiberis

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