L’erba alta nel parco è stata tagliata ieri pomeriggio, ma l’area rimane vuota. A quasi un anno dall’annuncio dei lavori, nessuna attività si è ancora avviata nell’area della zona industriale di via Toscanini, dove dovrebbero nascere circa 1 ettaro di spazi verdi. Le operazioni di sistemazione sono ferme, senza segnali di ripresa. La promessa di un parco non si è ancora concretizzata, lasciando l’area in stato di abbandono.

L’erba alta è stata tagliata ieri pomeriggio, ma del parco promesso ancora non c’è traccia. A quasi un anno dall’annuncio dell’intervento, nell’area della zona industriale di via Toscanini non sono ancora partiti i lavori che dovrebbero trasformare circa 1.300 metri quadrati in un nuovo spazio verde pubblico, atteso da oltre vent’anni. Il progetto era stato presentato nel settembre dello scorso anno come un intervento capace di riqualificare la zona grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, con la Fom protagonista della realizzazione delle opere. Oltre al parco, il piano prevede anche un campo da bocce e 24 nuovi parcheggi, con l’obiettivo di dare nuova vita a un’area oggi priva di spazi di aggregazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il parco ’fantasma’: da un anno è tutto fermo

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