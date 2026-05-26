Roma Pride 2026 la Croisette apre il 28 maggio con il sindaco Gualtieri

Il 28 maggio sera si apre ufficialmente la nuova edizione della Pride Croisette, evento di accompagnamento al Roma Pride 2026. La manifestazione si svolge sulla Croisette, con la partecipazione del sindaco. La manifestazione si tiene prima del Roma Pride, previsto per il 2026. La manifestazione si svolge con eventi e iniziative in programma per tutta la giornata. La cerimonia di apertura vede la presenza di rappresentanti istituzionali e organizzatori.

Il 28 maggio sera apre ufficialmente la nuova edizione della Pride Croisette, l'evento di accompagnamento al Roma Pride 2026. Ospite d'onore, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. A presentare l'evento è stato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride. La Pride Croisette, giunta alla decima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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