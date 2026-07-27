La Commissione europea programmerà un elenco di fornitori di servizi digitali considerati ad alto rischio, attraverso atti di esecuzione. La valutazione dei rischi sarà condotta sia a livello europeo che nazionale, secondo quanto dichiarato. Questa azione mira a identificare le aziende più vulnerabili e a rafforzare le misure di sicurezza. La creazione di un registro ufficiale rappresenta il primo passo di un processo più ampio di tutela dei sistemi digitali.

“Attraverso atti di esecuzione, la Commissione elencherà tutti i cosiddetti fornitori ad alto rischio”. A quel punto, “la vera sfida sarà creare un meccanismo multilivello che affianchi, a una valutazione del rischio condotta a livello europeo, un meccanismo che consenta di preservare gli strumenti normativi adottati nel frattempo in ambito nazionale, rendendoli però fra di loro coerenti e interoperabili. Il rischio è anche quello di creare distonie a livello di mercato, perché si pone un problema di disponibilità di tecnologie alternative e di capacità professionali delle risorse umane nella sostituzione degli apparati critici”. Lo ha detto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cybersecurity: Ducci (Acn), ‘valutazione rischi avvenga a livello europeo e nazionale’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cybersecurity: Ducci (Acn), valutazione rischi avvenga a livello europeo e nazionale

Notizie e thread social correlati

Patrimoniale, Pd e M5s gelano Fratoianni e Prc: «No a una nuova tassa nazionale. Si ragioni sui super ricchi, ma a livello europeo»Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno confermato che nel programma del centrosinistra non è prevista l’introduzione di una...

Scuole aperte d’estate e allarme caldo. Indicazioni Anief per aggiornare il Documento di Valutazione dei rischiLe scuole potrebbero rimanere aperte anche durante l’estate, mentre l’aumento delle temperature solleva preoccupazioni sulla sicurezza di studenti e...

Si parla di: Cybersecurity Act 2, per Ducci la sfida del phase out: sicurezza europea senza cancellare strumenti e investimenti.

Cybersecurity Act 2, per Ducci la sfida del phase out: sicurezza europea senza cancellare strumenti e investimentiStefania Ducci ha illustrato il cuore politico del nuovo Cybersecurity Act: la possibilità di designare Paesi terzi e fornitori ad alto rischio, con conseguenze dirette sulle reti e sui prodotti. Per ... adnkronos.com

Certificazioni cybersecurity: l’importanza della convenzione Accredia-ACNL’Italia non si farà trovare impreparata nel momento in cui l’Ue varerà i primi schemi di certificazione cloud e 5G. È stata infatti siglata la Convenzione tra l’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale ... agendadigitale.eu