Patrimoniale Pd e M5s gelano Fratoianni e Prc | No a una nuova tassa nazionale Si ragioni sui super ricchi ma a livello europeo

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno confermato che nel programma del centrosinistra non è prevista l’introduzione di una patrimoniale a livello nazionale. La posizione è stata comunicata in risposta alle proposte avanzate da alcuni esponenti di Sinistra Italiana e del Partito della Rifondazione Comunista. Le forze politiche hanno invece espresso la volontà di affrontare la questione della tassazione sui super ricchi a livello europeo.

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Pd e Movimento 5 Stelle chiudono la porta a una patrimoniale nazionale nel programma del centrosinistra. O almeno provano subito a delimitarne il perimetro, prima che il tema diventi terreno di scontro dentro la coalizione. La linea che filtra a Open da entrambi i partiti è simile: nessuna nuova tassa secca italiana sui patrimoni, nessun intervento che possa impoverire ulteriormente il ceto medio (anche se le proposte di cui si discute attualmente parlano di redditi ben superiori alla media italiana, almeno di dieci volte). Semmai, una discussione sui super ricchi, sui grandi patrimoni e su una tassazione d a costruire a livello europeo. È...🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tajani propone una tassa sui super ricchi a Milano: rischio fughe? Cosa scoprirai Come influirebbe la fuga verso la Florida sull'economia milanese? Quanto incide davvero il gettito previsto sul problema delle case... “Case vuote? Si paga”: Mamdani lancia a New York la tassa per i super ricchiUna nuova imposta per colpire chi possiede immobili di lusso nella Grande Mela senza viverci stabilmente.