Scuole aperte d’estate e allarme caldo Indicazioni Anief per aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi

Le scuole potrebbero rimanere aperte anche durante l’estate, mentre l’aumento delle temperature solleva preoccupazioni sulla sicurezza di studenti e docenti. L’associazione sindacale ha chiesto di aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi per valutare correttamente i rischi legati al caldo intenso. La questione riguarda la possibilità di tornare in aula nei mesi più caldi, con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri e salubri.

L’ipotesi di far tornare docenti e studenti in classe nei periodi più torridi dell’anno solleva i dubbi di Anief Liguria sul fronte della sicurezza. Secondo il sindacato, infatti, molti edifici scolastici del territorio regionale risultano del tutto impreparati ad accogliere il personale scolastico con un clima rovente. Il sindacato evidenzia che le aule sono spesso prive di impianti di climatizzazione, mancano di adeguate schermature solari e presentano condizioni microclimatiche che, a detta loro, sono del tutto inadatte per una permanenza prolungata. La sigla sindacale ricorda come ogni attività estiva debba necessariamente svolgersi rispettando in modo rigoroso le norme sulla sicurezza sul lavoro, previste dal D. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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