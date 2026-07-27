Cultura | Nanni Misto domani a piazza Vittorio per il Porta magica festival

Domani alle 18:30 si terrà la presentazione del libro “Una certa idea di una certa città” di Lorenzo Pompeo a piazza Vittorio Emanuele. L’evento fa parte del Porta Magica Festival e si svolge nell’ambito di un programma dedicato alla cultura cittadina. La manifestazione si svolge in piazza Vittorio Emanuele e coinvolge partecipanti interessati alla letteratura e alla promozione culturale. La presentazione si svolgerà all’aperto, con accesso libero.

Domani, a partire dalle ore 18:30, parteciperò alla presentazione del libro di Lorenzo Pompeo intitolato “Una certa idea di una certa città”. L’evento si svolgerà nell’ambito del Porta Magica Festival, presso piazza Vittorio Emanuele. Questa informazione è stata condivisa in una nota da Dario Nanni, consigliere capitolino del gruppo Misto, Presidente della Commissione Giubileo e membro della Commissione Cultura. Un Ritratto di Roma nel Dopoguerra. Il volume, edito da Ensemble Edizioni, offre un intenso e dettagliato ritratto di Roma durante il periodo del dopoguerra, precisamente tra il 1948 e il 1968. In questi anni, la città ha saputo dare spazio e voce a numerose forme di espressione artistica, spaziando dal cinema alla poesia, dal teatro alle arti figurative. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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