GrottaQueerFest 2026 | il festival che porta la cultura queer nel cuore dell’Irpinia
Il 6 giugno 2026, nel comune di Grottaminarda, si terrà la prima edizione del GrottaQueerFest. Il festival, dedicato alla cultura queer, si svolgerà in diverse location del centro storico e avrà come obiettivo quello di promuovere incontri tra arte, identità e comunità. L’evento durerà diversi giorni e prevede esposizioni, spettacoli e momenti di discussione pubblica. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della zona e coinvolgerà artisti e partecipanti provenienti da varie regioni.
Grottaminarda (AV) – Sabato 6 giugno 2026, Grottaminarda ospiterà la prima edizione di GrottaQueerFest, festival queer pensato come esperienza relazionale e culturale che intreccia arte, identità e comunità.L’iniziativa nasce per affermare che la cultura queer non appartiene solo alle grandi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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