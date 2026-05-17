GrottaQueerFest 2026 | il festival che porta la cultura queer nel cuore dell’Irpinia

Il 6 giugno 2026, nel comune di Grottaminarda, si terrà la prima edizione del GrottaQueerFest. Il festival, dedicato alla cultura queer, si svolgerà in diverse location del centro storico e avrà come obiettivo quello di promuovere incontri tra arte, identità e comunità. L’evento durerà diversi giorni e prevede esposizioni, spettacoli e momenti di discussione pubblica. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della zona e coinvolgerà artisti e partecipanti provenienti da varie regioni.

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