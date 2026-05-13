Cultura | Nanni Misto Roma domani a palazzo Valentini per parlare di storia attraverso satira

Domani alle 17:00 si svolgerà nella Sala Di Liegro di Palazzo Valentini la presentazione del libro di Caterina Capalbo, intitolato “Dal fascismo all’alba della Repubblica”. La conferenza vedrà anche la partecipazione di Nanni, rappresentante della sezione Misto Roma, che discuterà di come la storia possa essere interpretata attraverso la satira. L’evento è aperto al pubblico e si concentrerà sulla connessione tra eventi storici e espressioni artistiche.

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Domani, a partire dalle ore 17:00, si terrà nella Sala Di Liegro di Palazzo Valentini la presentazione del libro di Caterina Capalbo intitolato “Dal fascismo all’alba della Repubblica”. A comunicare la notizia è stato Dario Nanni, consigliere capitolino del Gruppo Misto, presidente della Commissione Giubileo e membro della Commissione Cultura. Dettagli sull’Evento e sui Partecipanti. La presentazione sarà moderata da Gianni Lattanzio, Direttore Editoriale di Meridiano Italiana. Tra i partecipanti ci saranno anche la giornalista dell’Osservatore Romano Fausta Speranza, il Direttore di Eurocomunicazione Giovanni De Negri e la storica dell’arte nonché autrice del libro, Caterina Capalbo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cultura: Nanni (Misto Roma), domani a palazzo Valentini per parlare di storia attraverso satira ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cultura: Nanni (Misto), domani presentazione raccolta poesie a Palazzo ValentiniIl libro L’irregolare geometria delle tegole è una raccolta di poesie che affronta una vasta gamma di tematiche, spaziando da riflessioni più intime... Cultura: Nanni (Misto), domani a palazzo Valentini “Il meridiano della poesia”Domani, a partire dalle ore 16:30, si svolgerà presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini un evento culturale intitolato “Il Meridiano della...