La nazionale italiana Under 21 include giocatori sotto i 22 anni considerati potenziali protagonisti per le future competizioni. Tra i nomi più noti ci sono Inacio e Reggiani, lanciati dall'allenatore precedente, oltre a Palestra e Pio Esposito. Questi giovani sono parte del progetto di sviluppo della squadra, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista dei Mondiali del 2030. La selezione punta su talenti emergenti per costruire una base solida nel medio termine.

Giovani e talentuosi. Il cammino dell'Italia per il Mondiali 2030 passa anche da loro. Da tutti quei calciatori con meno di 22 anni che possono rappresentare il futuro della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Ct Italia, la squadra del futuro: ecco i talenti con meno di 21 anni, da Inacio e Reggiani (lanciati da Baldini) a Palestra e Pio Esposito

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