Il commissario tecnico ad interim ha affermato che il rilancio della squadra dipenderà dall’impiego dei giovani, ritenuti fondamentali per migliorare le prestazioni. La squadra italiana, valutata circa 300 milioni di euro, si prepara a cambiare strategia puntando sui talenti emergenti. Non sono stati forniti dettagli su piani specifici o nomi dei giocatori coinvolti, ma l’obiettivo è rafforzare la rosa con elementi più giovani per affrontare le prossime sfide.

Una Nazionale inedita, ma non per questo priva di valore: dentro le scelte del ct a tempo - solo due le gare nella sua agenda - c’è un piccolo, grande tesoro azzurro. Silvio Baldini ha voluto consegnarci un messaggio, chiaro, diretto, senza bisogno di correre all’interpretazione: se vogliamo risalire la corrente servirà anche l’adrenalina che solo i più giovani sanno trasmettere. Adrenalina, intensità, valutazione: tutto molto intrecciato. Là davanti ecco la figura di Pio Esposito, campione d’Italia in nerazzurro e numero nove del nostro calcio a prova di concorrenza: sul mercato Pio non c’è e non ci sarà, se ci fosse si partirebbe da una cifra di 45 milioni di euro per strapparlo alla casa interista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da Pio Esposito a Palestra: la giovane Italia di Baldini vale 300 milioni

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Serie A Now - Ecco la nuova Italia di Baldini

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