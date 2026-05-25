Nazionale i convocati del ct Baldini | da Camarda a Pio Esposito spazio ai giovani azzurri

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ct Baldini ha convocato 24 giocatori per le due ultime partite della Nazionale, tra cui spiccano giovani come Camarda e Pio Esposito. Le partite si disputeranno mercoledì 3 giugno alle 20. La lista include anche altri calciatori, senza specificare i loro nomi, e si tratta degli ultimi impegni ufficiali della stagione.

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(Adnkronos) – Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 21 italiane, le 22 locali – diretta su Rai 1) sarà di scena al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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