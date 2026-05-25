Nazionale i convocati del ct Baldini | da Camarda a Pio Esposito spazio ai giovani azzurri

Il ct Baldini ha convocato 24 giocatori per le due ultime partite della Nazionale, tra cui spiccano giovani come Camarda e Pio Esposito. Le partite si disputeranno mercoledì 3 giugno alle 20. La lista include anche altri calciatori, senza specificare i loro nomi, e si tratta degli ultimi impegni ufficiali della stagione.

(Adnkronos) – Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 21 italiane, le 22 locali – diretta su Rai 1) sarà di scena al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I convocati dell'Italia di Baldini: Camarda, Pio Esposito e tanti giovaniPer le prossime due partite amichevoli, il commissario tecnico ha convocato tra gli altri il portiere Donnarumma e diversi giocatori under 21, tra...

Francesco Pio Esposito guida la nuova Italia: Baldini punta sui giovani per le sfide con Lussemburgo e Grecia. I convocatiIl commissario tecnico ha convocato una rosa composta principalmente da giovani per le prossime partite amichevoli di giugno contro Lussemburgo e...

Temi più discussi: La nuova Italia: Pio Esposito, Kayode, Pisilli... Tutti i giovani che Baldini chiamerà; Serie A, i calciatori Under 25 più preziosi: chi vale di più oggi (classifica 2026); La nuova Italia: Pio Esposito, Kayode, Pisilli… Tutti i giovani che Baldini chiamerà; Notte dei Leoni a Napoli: i calciatori che scenderanno in campo il 26 maggio per le Napoli Legends.

Nazionale, i convocati del ct Baldini: ci sono Pio Esposito e Palestra! Età media 20 anni e 6 mesi x.com

Non avrei mai pensato di vedere l'Inter dare minuti veri ai giocatori dell'accademia. Pio Esposito avrebbe potuto far parte di un scambio la scorsa estate se non fosse stato per Chivu, e ora stiamo vedendo Cocchi, Topalovic, Mosconi e altri avere opportunità e f reddit

Ecco la prima Italia del ct Silvio Baldini: rinnovamento totaleSono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45 - diretta su Rai 1) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lus ... msn.com

Nazionale, i convocati del ct Baldini: ci sono Pio Esposito e Palestra! Età media 20 anni e 6 mesiSono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale: l'età media è di 20 anni e 6 mesi ... msn.com