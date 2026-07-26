Ct dell' Italia se salta Pirlo | Mancini Conte e l' ipotesi Ranieri

Da gazzettadelsud.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio federale discuterà martedì della possibile sostituzione del commissario tecnico della nazionale italiana. Se la scelta di Pirlo dovesse saltare, tra le opzioni rimaste ci sarebbero i nomi di Mancini, Conte e Ranieri. La decisione si inserisce nel contesto di una possibile rotazione alla guida della squadra, senza conferme ufficiali o annunci imminenti. La riunione si concentrerà sulle strategie future e sui nomi candidati per il ruolo di allenatore.

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Ci sarà, almeno idealmente, un nome del ct azzurro sul tavolo del consiglio federale martedì prossimo, anche se l'argomento non è all'ordine del giorno? A poco più di un mese dall'elezione di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, è ancora stallo sulla scelta del tecnico chiamato a risollevare le sorti mondiali dell'Italia, ed è un dato di fatto che alcune delle componenti comincino a manifestare preoccupazione per il passare del tempo. Maldini resta legato alla scelta Pirlo Mentre attorno al nome di Andrea Pirlo si scatena la polemica politica e di opinione pubblica (sui social del campione del mondo, i commenti ai suoi post sfoderano l'immancabile hashtag PirloOut), la situazione in via Allegri è al momento ferma. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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