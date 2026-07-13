Tra le ipotesi per la guida tecnica della Nazionale italiana, spunta il nome di Andrea Pirlo. Secondo alcune fonti, dirigenti come Maldini e Leonardo sarebbero favorevoli alla sua candidatura. Il processo di selezione per il nuovo commissario tecnico è in pieno svolgimento e si sta delineando una scelta che potrebbe sorprendere. Pirlo è ora al centro delle discussioni come possibile nuovo allenatore della nazionale.

Nuovo ct Italia, Andrea Pirlo è la nuova clamorosa ipotesi per la panchina della Nazionale: perché Maldini e Leonardo spingono per lui. Il casting per il nuovo ct della Nazionale azzurra entra nel vivo e riserva un colpo di scena del tutto inaspettato. Accanto ai profili altisonanti che circolano da tempo, si fa largo con forza la candidatura di Andrea Pirlo secondo Gazzetta.it. L’ex regista azzurro è balzato in primissima fila nelle preferenze di Paolo Maldini e Leonardo, i due dirigenti incaricati di ricostruire l’assetto tecnico dell’Italia con il grande obiettivo di centrare la qualificazione ai Mondiali 2030. L’identikit del nuovo CT: perché si punta su Pirlo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Calcionews24.com - Nuovo ct Italia, spunta la clamorosa ipotesi Pirlo: perché Maldini e Leonardo potrebbero puntare su di lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andrea Pirlo nuovo CT dell’Italia: perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a GuardiolaAndrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Italia, prosegue la caccia al ct: Maldini e Leonardo sognano Guardiola, ma pensano anche a PirloAndrea Pirlo figura nella lista dei candidati per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Temi più discussi: Maldini in Nazionale, chi sarà il nuovo ct? Tra Conte e Mancini spunta Guardiola. A Pep piacciono le sfide; Quote allenatore Italia: Conte, Mancini, Pioli, Pirlo e Guardiola; Nazionale, inizia l’operazione ct: tra Conte e Mancini spunta l’ipotesi Pioli; Maldini direttore tecnico della Nazionale. Leonardo nuovo advisor della Figc.

Chi sarà il nuovo CT dell’Italia? Maldini riflette: l’indizio di Wikipedia su Guardiola, gli ex CT e i ‘milanisti’Paolo Maldini sfoglia la margherita. Il nuovo direttore tecnico della Nazionale ha il compito gravoso e fondamentale di scegliere chi sarà il nuovo CT dell’Italia da inserire in un progetto quadrienna ... strettoweb.com

Italia, l’arrivo di Maldini cambia la corsa al nuovo ct: Pioli raggiunge Conte e Mancini, spunta GuardiolaL’arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale e di Leonardo nel ruolo di Advisor cambia gli equilibri nella corsa alla panchina ... cronachedellacampania.it