Costruire una valutazione in classe orientata alla crescita Convegno online per docenti Il giudizio non serve ospiti Daniele Novara e Franco Lorenzoni

Un convegno online per docenti ha affrontato il tema della valutazione in classe, con ospiti Daniele Novara e Franco Lorenzoni. Si è discusso di come evitare giudizi finali e puntare su un sistema orientato alla crescita degli studenti. Il focus è stato sui rischi di ansia, paura di sbagliare e senso di inadeguatezza che influenzano l’esperienza scolastica. La discussione ha sottolineato l’importanza di ripensare i metodi di valutazione per migliorare il clima educativo.

Ansia, paura di sbagliare e senso di inadeguatezza attraversano sempre più spesso l’esperienza scolastica. Ripensare la valutazione può cambiare il clima educativo. La scuola dovrebbe essere uno spazio in cui sperimentare, apprendere, fare domande e sviluppare curiosità. Eppure molti bambini e ragazzi raccontano un’esperienza diversa: la sensazione di essere continuamente osservati e misurati. Quando questo accade, il rischio è che l’attenzione si sposti dall’apprendimento alla prestazione. Non si studia più per capire, ma per evitare l’errore. Non si interviene più per partecipare, ma si resta in silenzio per timore di dire qualcosa di sbagliato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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