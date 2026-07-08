Valutare senza creare ansia | Il giudizio non serve – Costruire una valutazione come opportunità e risorsa di crescita con Daniele Novara

Una riflessione di Daniele Novara evidenzia come molti studenti affrontino la scuola con ansia e timore del giudizio. Secondo l’esperto, il problema non sono gli errori in sé, ma il modo in cui vengono percepiti e valutati. Si propone di considerare la valutazione come un’opportunità di crescita e non come un momento di stress, invitando a cambiare l’approccio e il linguaggio usato nella valutazione scolastica.

Sempre più bambini e ragazzi vivono la scuola con ansia, paura di sbagliare e timore del giudizio. E se il problema non fossero gli errori, ma il modo in cui vengono letti? Una riflessione sulla valutazione come strumento di crescita. Sempre più spesso bambini e ragazzi arrivano a scuola con un carico di preoccupazione che va oltre la normale fatica dell’imparare. Ci sono studenti che temono l’interrogazione per giorni, altri che vivono il compito in classe come un momento di forte tensione, altri ancora che chiedono di restare a casa inventando malesseri improvvisi. Dietro questi comportamenti non c’è necessariamente pigrizia o mancanza di impegno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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