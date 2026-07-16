La valutazione in classe da strumento di giudizio a strumento di crescita Convegno online per docenti con Daniele Novara CPP

Durante un convegno online, il relatore ha spiegato che la valutazione in classe non deve essere solo un giudizio, ma anche uno strumento di crescita. Per gli insegnanti presenti, la distinzione tra giudicare e accompagnare lo sviluppo degli studenti rappresenta un tema delicato. La discussione si è concentrata sulla possibilità di usare la valutazione come supporto per migliorare le competenze, piuttosto che limitarsi a attribuire voti o giudizi.

Per molti insegnanti la valutazione è uno dei compiti più delicati. Ma esiste una differenza sostanziale tra esprimere un giudizio e accompagnare un percorso di crescita. Tra i compiti più complessi della professione docente c’è sicuramente quello della valutazione. Perché valutare non significa soltanto assegnare un voto o registrare un risultato: significa osservare, comprendere e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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