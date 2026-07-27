Costo dei voli quasi triplicato degli alberghi raddoppiato | in dieci anni è cambiato tutto in peggio

In dieci anni, il costo dei voli nazionali è quasi triplicato, mentre gli alberghi sono aumentati del 69% rispetto al 2016. Le indagini evidenziano un drastico cambiamento nelle abitudini di viaggio degli italiani, con molte persone che rinunciano alle vacanze di agosto. I rincari hanno reso più difficile programmare ferie, portando a una diminuzione delle prenotazioni e a un impatto sulle scelte di destinazione.

Alcune recenti indagini indicano come dieci anni di rincari abbiano stravolto il modo di viaggiare degli italiani: voli nazionali quasi triplicati, dormire in hotel più costoso del +69% rispetto al 2016 e si rinuncia ormai alle settimane di vacanza ad agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caro vacanze, viaggiare è diventato un lusso: in dieci anni voli triplicati e hotel a +69%. Così cambiano anche le abitudini degli italianiNegli ultimi dieci anni il costo dei voli nazionali è più che triplicato, passando da circa 100 a quasi 300 euro.

Temi più discussi: Vacanze sempre più care: in dieci anni voli quasi triplicati, traghetti raddoppiati e gli alberghi costano il 69% in più; Caro vacanze, voli quasi triplicati e soggiorni più brevi; Biglietto flessibile: guida ai voli flessibili, cancellazioni e cambi; Vacanze sempre più care: così cambiano le abitudini degli italiani.

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