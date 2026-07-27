Costo dei voli quasi triplicato degli alberghi raddoppiato | in dieci anni è cambiato tutto in peggio

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In dieci anni, il costo dei voli nazionali è quasi triplicato, mentre gli alberghi sono aumentati del 69% rispetto al 2016. Le indagini evidenziano un drastico cambiamento nelle abitudini di viaggio degli italiani, con molte persone che rinunciano alle vacanze di agosto. I rincari hanno reso più difficile programmare ferie, portando a una diminuzione delle prenotazioni e a un impatto sulle scelte di destinazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alcune recenti indagini indicano come dieci anni di rincari abbiano stravolto il modo di viaggiare degli italiani: voli nazionali quasi triplicati, dormire in hotel più costoso del +69% rispetto al 2016 e si rinuncia ormai alle settimane di vacanza ad agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

È cambiato lui, ha cambiato l'Inghilterra: dieci anni di Guardiola al CityDopo dieci anni alla guida del Manchester City, l’allenatore ha lasciato la squadra.

Caro vacanze, viaggiare è diventato un lusso: in dieci anni voli triplicati e hotel a +69%. Così cambiano anche le abitudini degli italianiNegli ultimi dieci anni il costo dei voli nazionali è più che triplicato, passando da circa 100 a quasi 300 euro.

Temi più discussi: Vacanze sempre più care: in dieci anni voli quasi triplicati, traghetti raddoppiati e gli alberghi costano il 69% in più; Caro vacanze, voli quasi triplicati e soggiorni più brevi; Biglietto flessibile: guida ai voli flessibili, cancellazioni e cambi; Vacanze sempre più care: così cambiano le abitudini degli italiani.

costo dei voli quasiCosto dei voli quasi triplicato, degli alberghi raddoppiato: in dieci anni è cambiato tutto, in peggioAlcune recenti indagini indicano come dieci anni di rincari abbiano stravolto il modo di viaggiare degli italiani: voli nazionali quasi triplicati, dormire ... fanpage.it

costo dei voli quasiEstate sempre più cara, in dieci anni voli quasi triplicati e vacanze più brevi per gli italianiAndare in vacanza costa sempre di più e negli ultimi dieci anni l’aumento dei prezzi ha cambiato le abitudini delle famiglie italiane. A rilevarlo è il Centro di formazione e ricerca sui consumi ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web