Dopo dieci anni alla guida del Manchester City, l’allenatore ha lasciato la squadra. Durante questo periodo, ha ottenuto numerosi titoli nazionali e ha introdotto nuove strategie di gioco. La sua gestione ha trasformato il club, portando a una serie di successi. La decisione di lasciare è stata annunciata ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della separazione. La squadra continuerà a competere con un nuovo allenatore.

“Guardiola ha cambiato il calcio inglese molto più di quanto il calcio inglese abbia cambiato lui” ha scritto Jonathan Wilson sul Guardian di sabato. E questo è l’epitaffio migliore, il punto di partenza e di arrivo dei 10 anni di Pep sulla panchina del Manchester City, 593 partite col 71,3% di successi. Parleremo dei titoli, ovviamente, perché i numeri e le vittorie rendono il costruttivo e inarrestabile pensiero guardioliano assolutamente travolgente, ma è obbligatorio partire dal suo sbarco in Inghilterra. Era il 2016 e Pep dopo 4 anni storici al Barça, l’anno sabbatico a NY e il triennio senza Champions in Baviera fu accolto con scetticismo nella perfida Albione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È cambiato lui, ha cambiato l'Inghilterra: dieci anni di Guardiola al City

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How did the United Kingdom's territory change over time

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