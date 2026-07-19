Caro vacanze viaggiare è diventato un lusso | in dieci anni voli triplicati e hotel a +69% Così cambiano anche le abitudini degli italiani

Negli ultimi dieci anni il costo dei voli nazionali è più che triplicato, passando da circa 100 a quasi 300 euro. Questa crescita nei prezzi ha influenzato le scelte di viaggio degli italiani, portandoli a modificare le proprie abitudini. Parallelamente, le spese per gli hotel sono aumentate del 69%. Questi aumenti hanno reso più difficile per molte persone concedersi vacanze, trasformando il viaggio in un’opzione più costosa rispetto al passato.

Mettiamo il caso che dieci anni fa un biglietto per un volo nazionale costasse 100 euro. Oggi, per imbarcarsi sulla stessa identica tratta, di euro ce ne vogliono quasi 300. È questa l’istantanea più nitida di come l’estate italiana sia scivolata verso un carovita senza precedenti. Andare in vacanza è diventato un lusso. A rivelarlo è lo studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha passato al setaccio i dati Istat confrontando i prezzi di un decennio fa con quelli attuali. Il risultato? Rincari record per voli, traghetti e hotel, ma anche per cibo e carburante. Voli e traghetti fuori controllo, dormire fuori costa il 69% in più. 🔗 Leggi su Open.online

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How Much Does Travel Insurance Cost for a 7-Day Trip (Real Price Breakdown & Examples)

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