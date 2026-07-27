Un nuovo libro analizza la crisi del calcio italiano, evidenziando il declino delle squadre di vertice e le difficoltà economiche del settore. Viene descritto come i fondi d’investimento e le piattaforme digitali abbiano modificato il panorama, mentre i calendari sempre più compressi riducono gli spazi di gioco. Si segnala inoltre il calo degli spettatori negli stadi e la diminuzione di ricavi tradizionali, con proposte di soluzioni per affrontare questi problemi.

Cosa resta del calcio nell’epoca dei fondi d’investimento, delle piattaforme digitali, dei calendari sempre più congestionati e dei tifosi trasformati in consumatori globali? Ma, soprattutto, cosa resta del calcio in un Paese come l’Italia, che attrae 34 milioni di tifosi e oltre 4 milioni di praticanti, conserva in bacheca quattro Coppe del Mondo, si è a lungo fregiato del titolo di “campionato più bello del mondo” eppure non si è qualificato ai Mondiali per la terza volta consecutiva? Sono le domande che Lorenzo Casini pone al centro del suo ultimo libro, dal titolo appunto Cosa resta del calcio, appena pubblicato da Il Mulino. Un saggio che arriva in un momento cruciale per il calcio italiano, in profonda crisi di risultati e con un nuovo presidente federale, Giovanni Malagò, appena eletto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Cosa resta del calcio", il nuovo libro di Lorenzo Casini: cause e possibili soluzioni alla crisi azzurra

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