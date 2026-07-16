Lorenzo Casini | Al calcio italiano non mancano le idee ma la capacità di trasformarle in decisioni

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calcio italiano mostra idee ma fatica a tradurle in decisioni concrete. Dalla governance agli stadi, dai diritti tv al settore giovanile, il sistema presenta molte criticità. Un ex presidente della Lega Serie A ha evidenziato come queste fragilità ostacolino il progresso. Sono necessarie riforme per migliorare la gestione e la competitività del calcio nazionale.

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Dalla governance agli stadi, dai diritti tv al settore giovanile: il professor Lorenzo Casini, ex presidente della Lega Serie A, analizza a Fanpage.it le fragilità del sistema italiano e indica le riforme necessarie per riportarlo ai vertici. Un viaggio tra miti, errori e speranze dello sport più amato dagli italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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